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Миронов допусти переход СВО в контртеррористическую операцию

Ведомости

Спецоперация на Украине может перерасти в ближайшем будущем в контртеррористическую операцию (КТО), заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает «РИА Новости».

«Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. Я напомню, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель в том числе и уничтожения главарей банд террористических организаций со всеми вытекающими последствиями», — сказал Миронов на внеплановом заседании Госдумы, добавив, что денацификация без ликвидации «преступного террористического режима Зеленского» не может быть выполнена.

«Справедливая Россия — За правду» ранее подготовила и направила в кабмин на отзыв законопроект, который обосновывает признание Украины террористическим государством.

Накануне зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что урегулирование ситуации на Украине пройдет по одному из «полутора» возможных сценариев: успешное завершение военной операции России либо же военный переворот в Киеве. По его мнению, все остальные прогнозы, которыми занимаются аналитики и СМИ, являются «враньем чистой воды» и демагогией.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин говорил, что основная цель спецоперации — «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных