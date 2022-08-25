Миронов допусти переход СВО в контртеррористическую операцию
Спецоперация на Украине может перерасти в ближайшем будущем в контртеррористическую операцию (КТО), заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает «РИА Новости».
«Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. Я напомню, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель в том числе и уничтожения главарей банд террористических организаций со всеми вытекающими последствиями», — сказал Миронов на внеплановом заседании Госдумы, добавив, что денацификация без ликвидации «преступного террористического режима Зеленского» не может быть выполнена.
«Справедливая Россия — За правду» ранее подготовила и направила в кабмин на отзыв законопроект, который обосновывает признание Украины террористическим государством.
Накануне зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что урегулирование ситуации на Украине пройдет по одному из «полутора» возможных сценариев: успешное завершение военной операции России либо же военный переворот в Киеве. По его мнению, все остальные прогнозы, которыми занимаются аналитики и СМИ, являются «враньем чистой воды» и демагогией.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин говорил, что основная цель спецоперации — «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию.
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