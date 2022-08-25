Миронов допусти переход СВО в контртеррористическую операцию

«Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. Я напомню, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель в том числе и уничтожения главарей банд террористических организаций со всеми вытекающими последствиями», — сказал Миронов на внеплановом заседании Госдумы, добавив, что денацификация без ликвидации «преступного террористического режима Зеленского» не может быть выполнена.