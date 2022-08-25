Медведев назвал «полтора сценария» развития событий на Украине
Урегулирование ситуации на Украине пройдет по одному из «полутора» возможных сценариев: успешное завершение военной операции России либо же военный переворот в Киеве. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Сценариев всего полтора. Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации», – написал он в своем Telegram-канале.
По его мнению, все остальные прогнозы, которыми занимаются аналитики и СМИ, являются «враньем чистой воды» и демагогией.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц ШОС заявил, что замедление темпов наступления российских войск в ходе специальной военной операции на Украине носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан. Спецоперация идет по плану, а ее задачи будут выполнены, подчеркнул министр.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении ЛНР.
В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженным силам России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР.
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