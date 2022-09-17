Польша открыла судоходный канал через Балтийскую косу в обход вод России
В Польше в субботу открыли новый судоходный канал через Балтийскую (Вислинскую) косу, президент республики Анджей Дуда заявил, что открытие канала укрепит суверенитет страны от России. Церемония транслировалась Польским телевидением, передает ТАСС.
В канал первыми вошли три судна государственных служб: флагман Морского управления в Гдыни многоцелевой 60-метровый «Зодиак II», корабль пограничной охраны и спасательное судно.
Новый судоходный канал, который проходит в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области, соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем.
Поскольку ранее суда проходили в Вислинский залив и в Эльблонг через территориальные воды РФ, открытие нового канала президент Анджей Дуда назвал «большой победой Польши» и заявил, что серьезное государство «не может позволить себе быть зависимым». Необходимость в строительстве канала он объяснил возможностью не спрашивать «согласия страны, которая не является дружественным нам государством».
Решение о строительстве канала через Балтийскую косу было принято властями Польши в мае 2016 г. После этого Минприроды России выразило обеспокоенность планами республики построить канал в непосредственной близости от Калининградской области.
Новый канал протяженностью 1,3 км и глубиной 5 м соединяет Калининградский (Вислинский) залив с Гданьским заливом. Стоимость проекта составила $400 млн.