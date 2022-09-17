Польша открыла судоходный канал через Балтийскую косу в обход вод России

Поскольку ранее суда проходили в Вислинский залив и в Эльблонг через территориальные воды РФ, открытие нового канала президент Анджей Дуда назвал «большой победой Польши» и заявил, что серьезное государство «не может позволить себе быть зависимым». Необходимость в строительстве канала он объяснил возможностью не спрашивать «согласия страны, которая не является дружественным нам государством».