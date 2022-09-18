В Запорожской области заявили о выдворении на Украину «неблагонадежных» граждан

Ранее в Росгвардии сообщили, что военнослужащие в Херсонской и Запорожской областях задержали свыше 130 человек, сотрудничавших с украинскими военными и спецслужбами. 24 августа Росгвардия выявила двух работников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с вооруженными силами Украины. Как сообщили в ведомстве, они передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции.