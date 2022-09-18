В Запорожской области заявили о выдворении на Украину «неблагонадежных» граждан
Территорию Запорожской области в субботу покинули четверо неблагонадежных граждан, которых уличили в подрывной деятельности. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель российского силового ведомства.
«В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА», — рассказал собеседник агентства.
По его данным, один из депортированных использовал административный ресурс для организации несанкционированных митингов. Он также «финансово поддерживал СМИ, пропагандирующие терроризм». Еще один выдворенный с территории региона «пытался дестабилизировать общественную безопасность».
Российские силовики доставили граждан до блокпоста и зачитали им обвинения, затем отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию.
Ранее в Росгвардии сообщили, что военнослужащие в Херсонской и Запорожской областях задержали свыше 130 человек, сотрудничавших с украинскими военными и спецслужбами. 24 августа Росгвардия выявила двух работников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с вооруженными силами Украины. Как сообщили в ведомстве, они передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В мае Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных. Сейчас большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые пророссийские администрации.