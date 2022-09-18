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В Запорожской области заявили о выдворении на Украину «неблагонадежных» граждан

Ведомости

Территорию Запорожской области в субботу покинули четверо неблагонадежных граждан, которых уличили в подрывной деятельности. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель российского силового ведомства.

«В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, один из депортированных использовал административный ресурс для организации несанкционированных митингов. Он также «финансово поддерживал СМИ, пропагандирующие терроризм». Еще один выдворенный с территории региона «пытался дестабилизировать общественную безопасность».

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Российские силовики доставили граждан до блокпоста и зачитали им обвинения, затем отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию.

Ранее в Росгвардии сообщили, что военнослужащие в Херсонской и Запорожской областях задержали свыше 130 человек, сотрудничавших с украинскими военными и спецслужбами. 24 августа Росгвардия выявила двух работников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с вооруженными силами Украины. Как сообщили в ведомстве, они передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В мае Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных. Сейчас большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые пророссийские администрации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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