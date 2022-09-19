Посольство России сообщило о «вопиющих требованиях» на границе с Латвией
Граждане России сталкиваются с различными провокациями и «вопиющими требованиями» при пересечении границы Латвии, об этом сообщил РБК со ссылкой на посольство России в республике. В качестве примера было приведено требование латвийских пограничников подписать заявление с осуждением российских властей.
«В частности, к ним [россиянам] предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список», — отметили в посольстве.
С полуночи сегодняшнего дня, 19 сентября, также в силу вступил запрет для въезда россиян в страны Балтии и Польшу. Теперь туристы из России, которые в том числе имеют шенгенскую визу, не смогут пересекать сухопутную границу с этими государствами. Финляндия осталась единственной пограничной страной, в которую россияне все еще могут въехать по суше. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, такое решение было принято в целях обеспечения безопасности.
Исключения были сделаны для граждан, посещающих родственников, и дипломатов, а также для тех, у кого есть рабочая или учебная виза, и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. Кроме того, исключения будут сделаны для пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера.
В начале сентября страны Евросоюза приняли решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. В результате этого консульский сбор при оформлении визы увеличился с 35 до 80 евро. Также выросло время рассмотрения анкет. Теперь срок ожидания может достигать 45 дней.
Решение отказаться от упрощенного визового режима с Россией в ЕС приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. При этом страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы. Москва заявила, что не будет ограничивать въезд для европейцев.
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