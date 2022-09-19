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Посольство России сообщило о «вопиющих требованиях» на границе с Латвией

Ведомости

Граждане России сталкиваются с различными провокациями и «вопиющими требованиями» при пересечении границы Латвии, об этом сообщил РБК со ссылкой на посольство России в республике. В качестве примера было приведено требование латвийских пограничников подписать заявление с осуждением российских властей.

«В частности, к ним [россиянам] предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список», — отметили в посольстве.

С полуночи сегодняшнего дня, 19 сентября, также в силу вступил запрет для въезда россиян в страны Балтии и Польшу. Теперь туристы из России, которые в том числе имеют шенгенскую визу, не смогут пересекать сухопутную границу с этими государствами. Финляндия осталась единственной пограничной страной, в которую россияне все еще могут въехать по суше. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, такое решение было принято в целях обеспечения безопасности.

Исключения были сделаны для граждан, посещающих родственников, и дипломатов, а также для тех, у кого есть рабочая или учебная виза, и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. Кроме того, исключения будут сделаны для пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера.

В начале сентября страны Евросоюза приняли решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. В результате этого консульский сбор при оформлении визы увеличился с 35 до 80 евро. Также выросло время рассмотрения анкет. Теперь срок ожидания может достигать 45 дней.

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Решение отказаться от упрощенного визового режима с Россией в ЕС приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. При этом страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы. Москва заявила, что не будет ограничивать въезд для европейцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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