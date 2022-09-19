Посольство России сообщило о «вопиющих требованиях» на границе с Латвией

С полуночи сегодняшнего дня, 19 сентября, также в силу вступил запрет для въезда россиян в страны Балтии и Польшу. Теперь туристы из России, которые в том числе имеют шенгенскую визу, не смогут пересекать сухопутную границу с этими государствами. Финляндия осталась единственной пограничной страной, в которую россияне все еще могут въехать по суше. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, такое решение было принято в целях обеспечения безопасности.