Еврокомиссия рекомендовала тщательнее проверять граждан России при выдаче виз
Еврокомиссия рекомендовала странам - членам Евросоюза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до 45 дней против действующих 15, выдавать их только под сроки поездки и проверять все заявки на возможные угрозы безопасности. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ЕК.
Так, у консульств при рассмотрении заявок в меньшем приоритете должны быть граждане без существенной цели поездки, в частности туристы. Для обеспечения безопасности им рекомендовано помимо стандартного списка запрашивать дополнительные документы. «Учитывая текущую ситуацию с безопасностью, консульства государств-членов должны проявлять особую тщательность при проверке того, могут ли российские граждане, обращающиеся за краткосрочными визами, рассматриваться как угроза общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям любого из государств-членов», – говорится в сообщении.
Также государствам-членам рекомендовано пересмотреть уже выданные россиянам краткосрочные визы, и в случае, если есть предположения, что человек может быть угрозой безопасности, его визу предлагают аннулировать.
«Государства-члены должны воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, поскольку граждане России могут не соответствовать условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события в России. В таких случаях государствам-членам следует рассмотреть вопрос о выдаче однократных виз или виз с более коротким сроком действия», – рекомендует ЕК.
В сообщении Еврокомиссии подчеркивается, что страны Евросоюза все еще открыты для людей, путешествующих с жизненно важными целями: для семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и др. Для них страны-члены по своему усмотрению могут снизить или отменить визовый сбор в «определенных случаях».
Решение отказаться от упрощенного визового режима с Россией в ЕС приняли по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая прошла 31 августа в Праге. При этом страны Балтии, а также Польша с Финляндией настаивали на полной остановке выдачи виз для россиян. Однако ряд стран, в том числе Германия, Греция и Франция, выступали против этой инициативы.
Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что намерены принять дополнительные меры самостоятельно. Так, накануне правительства Польши и стран Балтии согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы. Ограничения вступят в силу после 19 сентября.