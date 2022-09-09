Еврокомиссия рекомендовала тщательнее проверять граждан России при выдаче виз

Так, у консульств при рассмотрении заявок в меньшем приоритете должны быть граждане без существенной цели поездки, в частности туристы. Для обеспечения безопасности им рекомендовано помимо стандартного списка запрашивать дополнительные документы. «Учитывая текущую ситуацию с безопасностью, консульства государств-членов должны проявлять особую тщательность при проверке того, могут ли российские граждане, обращающиеся за краткосрочными визами, рассматриваться как угроза общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям любого из государств-членов», – говорится в сообщении.