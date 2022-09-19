В Херсонской области заявили, что стрельбу в городе устроила «группа идиотов»
Инцидент со стрельбой в Херсоне в субботу вечером, 17 сентября, устроила «группа идиотов» с «минимальным оружием», заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Хочу сразу пояснить — никаких диверсионных групп не было. Была группа идиотов, у которых было минимальное оружие», — сказал Стремоусов (цитата по ТАСС).
По его словам, произошедшее можно назвать «просто полупьяной историей тех неонацистов», которые не до конца понимают «суть происходящего сейчас на территории Херсонской области». Стремоусов также подчеркнул, что Херсон находится в безопасности и «стоит на замке».
Стрельба в центре города произошла вечером 17 сентября. В оперативных службах сообщили, что российские силовики нейтрализовали группу вооруженных лиц, «оказавших сопротивление». По данным местных властей, обошлось без жертв среди военнослужащих и мирных жителей.
Стремоусов ранее сегодня заявил о полном контроле союзных сил над областью. «Херсон под полным контролем союзных сил. Нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наёмников на территорию Херсонской области», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пророссийская администрация продолжает работать в штатном режиме.
Замглавы ВГА на прошлой неделе говорил, что группы украинских военнослужащих безуспешно пытаются войти в Херсон с разных сторон и наращивают силы на границе области. Он сообщил, что десантники ВСУ утром 15 сентября попытались высадиться на Кинбурнскую косу, но были уничтожены.
В ходе спецоперации на Украине в мае российские военные полностью взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. В области были сформированы новые пророссийские администрации.
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