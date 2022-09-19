В Херсоне заявили о полном контроле союзных сил над областью
Херсонская область после ударов под Херсону с украинской стороны находится под полным контролем союзных сил, возможность вторжения украинских войск исключена. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Херсон под полным контролем союзных сил. Нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наёмников на территорию Херсонской области», — написал Стремоусов. Он уточнил, что пророссийская администрация продолжает работать в штатном режиме.
Стремоусов также заявил, что удары украинских войск «не останутся без внимания» и вскоре власти дадут «ответную реакцию».
Обстрелы Херсона продолжаются с прошлой недели. 16 сентября вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетные удары по центру Херсона. По данным «РИА Новости», пять ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS, упали рядом со зданием областной администрации. Отмечалось, что как минимум одна ракета попала по зданию ВГА. В результате атаки погибли 3 человека.
Накануне в Херсоне сработала система противовоздушной обороны, а в центре города прогремели шесть взрывов. Стремоусов уточнил, что речь идет о ракетных ударах. Их удалось отразить.
Замглавы ВГА на прошлой неделе говорил, что группы украинских военнослужащих безуспешно пытаются войти в Херсон с разных сторон и наращивают силы на границе области. Он сообщил, что десантники ВСУ утром 15 сентября попытались высадиться на Кинбурнскую косу, но были уничтожены.
В ходе спецоперации на Украине в мае российские военные полностью взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. В области были сформированы новые пророссийские администрации.
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