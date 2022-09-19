В Херсоне заявили о полном контроле союзных сил над областью

Замглавы ВГА на прошлой неделе говорил, что группы украинских военнослужащих безуспешно пытаются войти в Херсон с разных сторон и наращивают силы на границе области. Он сообщил, что десантники ВСУ утром 15 сентября попытались высадиться на Кинбурнскую косу, но были уничтожены.