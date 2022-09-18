Газета
Политика

В Херсоне сообщили о шести взрывах в центре города

Ведомости

В центре Херсона прогремели шесть взрывов, в городе, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, передает «РИА Новости».

О серии взрывов сообщил корреспондент агентства. Как заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, речь идет о ракетных ударах. 

Позднее источник в экстренных службах уточнил, что в Херсоне сработала ПВО, ракетные удары удалось отразить.

По информации ТАСС, как минимум пять взрывов были слышны около 14:25 мск. Агентство сообщило, что официального подтверждения работы системы ПВО пока нет.

16 сентября рядом со зданием городской администрации Херсона упали пять ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS. В результате погиб водитель министра социальной политики области Аллы Бархатновой, сама она пострадала. Позднее количество число жертв ракетного обстрела увеличилось до трех. Как заявил Стремоусов, целью удара вооруженных сил Украины был и. о. главы пророссийской ВГА Сергей Елисеев.

Замглавы ВГА на этой неделе говорил, что группы украинских военнослужащих безуспешно пытаются войти в Херсон с разных сторон и наращивают силы на границе области. Он сообщил, что десантники ВСУ утром 15 сентября попытались высадиться на Кинбурнскую косу, но были уничтожены.

В ходе спецоперации на Украине в мае российские военные полностью взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. В области были сформированы новые пророссийские администрации.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных