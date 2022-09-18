В Херсоне сообщили о шести взрывах в центре города
В центре Херсона прогремели шесть взрывов, в городе, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, передает «РИА Новости».
О серии взрывов сообщил корреспондент агентства. Как заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, речь идет о ракетных ударах.
Позднее источник в экстренных службах уточнил, что в Херсоне сработала ПВО, ракетные удары удалось отразить.
По информации ТАСС, как минимум пять взрывов были слышны около 14:25 мск. Агентство сообщило, что официального подтверждения работы системы ПВО пока нет.
16 сентября рядом со зданием городской администрации Херсона упали пять ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS. В результате погиб водитель министра социальной политики области Аллы Бархатновой, сама она пострадала. Позднее количество число жертв ракетного обстрела увеличилось до трех. Как заявил Стремоусов, целью удара вооруженных сил Украины был и. о. главы пророссийской ВГА Сергей Елисеев.
Замглавы ВГА на этой неделе говорил, что группы украинских военнослужащих безуспешно пытаются войти в Херсон с разных сторон и наращивают силы на границе области. Он сообщил, что десантники ВСУ утром 15 сентября попытались высадиться на Кинбурнскую косу, но были уничтожены.
В ходе спецоперации на Украине в мае российские военные полностью взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. В области были сформированы новые пророссийские администрации.