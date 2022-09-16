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Стремоусов назвал цель удара ВСУ по Херсону

Ведомости

Целью удара вооруженных сил Украины (ВСУ), который был нанесен 16 сентября по центру Херсона, был и. о. главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергей Елисеев. Об этом в опубликованном в Telegram видеообращении заявил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.

По словам замглавы ВГА, удар пришелся на его кабинет, но он не стал «преувеличивать свое значение». «Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области. Также целью американских ракет был непосредственно исполняющий обязанности главы ВГА Сергей Владимирович Елисеев», – сказал Стремоусов.

Замглавы ВГА добавил, что все высокопоставленные чиновники живы, но есть пострадавшие и жертвы.

В Telegram-канале администрации Херсонской области сообщили, что Елисеев после нанесенного удара «руководил эвакуацией и вышел из здания в числе последних».

Ранее «РИА Новости» сообщило, что рядом со зданием городской администрации Херсона упали пять ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS. Как сообщает ТАСС, пока известно об одном погибшем – о водителе министра социальной политики области Аллы Бархатновой.

Контрнаступление ВСУ продолжается с конца августа. Украинские войска предприняли попытки продвинуться в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку.

В начале сентября попытки наступления продолжились. Российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. При этом 10 сентября российское военное ведомство сообщило об отводе войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на территорию ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных