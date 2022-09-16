Стремоусов назвал цель удара ВСУ по Херсону
Целью удара вооруженных сил Украины (ВСУ), который был нанесен 16 сентября по центру Херсона, был и. о. главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергей Елисеев. Об этом в опубликованном в Telegram видеообращении заявил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.
По словам замглавы ВГА, удар пришелся на его кабинет, но он не стал «преувеличивать свое значение». «Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области. Также целью американских ракет был непосредственно исполняющий обязанности главы ВГА Сергей Владимирович Елисеев», – сказал Стремоусов.
Замглавы ВГА добавил, что все высокопоставленные чиновники живы, но есть пострадавшие и жертвы.
В Telegram-канале администрации Херсонской области сообщили, что Елисеев после нанесенного удара «руководил эвакуацией и вышел из здания в числе последних».
Контрнаступление ВСУ продолжается с конца августа. Украинские войска предприняли попытки продвинуться в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку.
В начале сентября попытки наступления продолжились. Российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. При этом 10 сентября российское военное ведомство сообщило об отводе войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на территорию ДНР.