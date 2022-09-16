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СМИ сообщили о ракетном ударе ВСУ по центру Херсона

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру находящегося под контролем России Херсона.

По данным «РИА Новости», рядом со зданием городской администрации упали пять ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS. Эту информацию подтвердил и замглавы пророссийской ВГА региона Кирилл Стремоусов в комментарии ТАСС.

«Прилетело в администрацию. Выясняем», – сказал он.

По информации агентства, погиб один человек.

24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями Путин назвал назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Херсонская область была занята российскими силами в марте.

Контрнаступление ВСУ продолжается с конца августа. Украинские войска предприняли попытки продвинуться в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку. По данным ведомства, в результате были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих. Как сообщил 13 сентября Стремоусов, потери ВСУ на Херсонском направлении превысили 3500 человек.

В начале сентября попытки наступления продолжились. Но российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. При этом 10 сентября российское военное ведомство сообщило об отводе войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на территорию ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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