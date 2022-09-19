В Северной Осетии готовят еще одну группу добровольцев для участия в СВО
В Северной Осетии готовят еще одну группу добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине, заявил глава региона Сергей Меняйло.
«Сейчас к отправке готовим еще одну группу добровольцев – они доукомплектуют существующие батальоны и сформируют новый. Я уже говорил: часть этих добровольцев – офицеры запаса, мои боевые товарищи, сослуживцы, подчиненные. Это бойцы из разных регионов России, люди опытные и умеющие воевать», – написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас в зоне проведения СВО действуют батальоны «Алания» и «Осетия», добавил он. Добровольцы из Осетии, уточнил Меняйло, демонстрировали готовность участвовать в операции «задолго до того, как самомобилизация стала мейнстримом». Поэтому в регионе нет необходимости объявлять сборы добровольцев, пояснил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские губернаторы должны начать «самомобилизацию» в подконтрольных им регионах, чтобы помочь государству и российским войскам, участвующим в спецоперации на Украине. По мнению главы Чечни, каждый руководитель региона способен подготовить для участия в спецоперации не менее 1000 добровольцев, что в масштабах всей страны составит группировку в 85 000 военных – «почти армию».
Предложение Кадырова поддержали глава Крыма Сергей Аксенов, а также губернаторы Курской и Магаданской областей Роман Старовойт и Сергей Носов.
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и перевод экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе россияне обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил об отсутствии планов объявить мобилизацию в стране. Слухи о введении всеобщей мобилизации в России появляются регулярно. Песков многократно отклонял эту идею и говорил, что пока она не обсуждается.
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