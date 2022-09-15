Кадыров призвал губернаторов провести «самомобилизацию» в регионах

12 сентября член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет выступил с заявлением о том, что в России необходимо провести мобилизацию — без этого, по его мнению, добиться полной победы России в специальной военной операции на Украине не удастся. На следующий день пресс-секретарь президента России Двитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля планов объявить мобилизацию в стране.