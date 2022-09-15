Кадыров призвал губернаторов провести «самомобилизацию» в регионах
Российские губернаторы должны начать «самомобилизацию» в подконтрольных им регионах, чтобы помочь государству и российским войскам, участвующим в спецоперации на Украине. С таким мнением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать "самомобилизация"», – написал он.
Кадыров считает, что главам регионов не следует дожидаться объявления в России военного положения или же «отсиживаться», дожидаясь окончания спецоперации.
«Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам», – добавил он.
По мнению главы Чечни, каждый руководитель региона способен подготовить для участия в спецоперации не менее 1000 добровольцев, что в масштабах всей страны составит группировку в 85 000 военных – «почти армию».
«Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно», – заключил он.
Ранее на этой неделе Кадыров заявил о возвращении чеченских элитных подразделений в зону спецоперации на Украине и в ДНР. До этого он рассказал об отправке в зону СВО двух чеченских подразделений: полка «Север» и батальона «Юг» Росгвардии России.
12 сентября член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет выступил с заявлением о том, что в России необходимо провести мобилизацию — без этого, по его мнению, добиться полной победы России в специальной военной операции на Украине не удастся. На следующий день пресс-секретарь президента России Двитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля планов объявить мобилизацию в стране.
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и перевод экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе россияне обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.
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