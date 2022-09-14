Госдума открыла осеннюю сессию разнонаправленными заявлениями

Госдума открыла осеннюю сессию разнонаправленными заявлениямиЛидеры фракций готовы к более-менее активным действиям во внутренней и внешней политике
Госдума 13 сентября начала работу осенней сессии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «сессия обещает быть напряженной»: в портфеле Думы сейчас «находятся 1342 законопроекта, 314 из которых приняты в первом чтении, четыре – во втором».
Особых усилий от думцев потребует главный документ осенней сессии – бюджет ближайших трех лет, проект которого правительство внесет до 1 октября (а рассматриваться Белым домом он будет уже на этой неделе). Помимо этого думцы займутся пакетом законопроектов, призванных реанимировать пассажирское судоходство на Волге. Депутаты из соответствующих регионов уже объединились для этого в группу «Большая Волга». Володин (который сам из поволжской Саратовской области) предложил им провести большие парламентские слушания как в Охотном Ряду, так и в субъектах РФ, которые связывает между собой река.
Парламентские слушания потребуются и для «значимых резонансных инициатив о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения». Володин считает вопрос «очень важным», и не только потому, что в Думе про это уже имеются два законопроекта (внесены единороссом Александром Хинштейном и коммунисткой Ниной Останиной – оба возглавляют комитеты в нижней палате парламента). «У нас огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности», – пояснил он необходимость публичных слушаний. Хинштейн, правда, пока не внес свой законопроект и готов сделать это с отзывом правительства, т. е. в конце сентября.
Володин сообщил, что во время летних каникул «неоднократно» встречался с руководителями фракций: «Обсуждали ситуацию на Украине». Итогом тех встреч стало заявление «об угрозах, возникающих в результате обстрелов киевским режимом Запорожской атомной электростанции». Заявление принял совет Думы, собравшись ради этого в августе на внеочередное заседание. Володин обратил внимание, что «по этому вопросу парламенты США и европейских стран молчат». Российские парламентарии между тем на прошлой неделе обсуждали «специальную военную операцию на Украине с китайскими коллегами», доложил спикер. Со слов Володина, китайские коллеги считают, что «Вашингтон не оставил России другого выбора».
Лидеры фракций разнонаправленно высказывались о спецоперации. Самым воинственным был лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он заявил, что «пора произнести это слово» и произнес его: «Мобилизация!» – и моментально оговорился, что он имеет в виду «не военную мобилизацию», необходима «мобилизация в головах». Тем более что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что граждан мобилизовывать не будут. Без «ликвидации режима Зеленского» на территории всей Украины денацификация невозможна, уверен лидер справороссов. Но для победы армии нужна «мобилизация в экономике, мобилизация в бюджете», отметил он.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал спецоперацию на Украине словом, которое Роскомнадзор не позволяет упоминать в СМИ. Он объяснил, в чем разница между этими событиями: «Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете». Он подчеркнул, что «нужна полная мобилизация страны», а для этого – «другие законы». Позднее пресс-секретарь КПРФ и депутат Госдумы Александр Ющенко пояснил, что Зюганов говорил в первую очередь о мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России.
Но главную опасность лидер КПРФ видит в «русофобии и антисоветизме». Зюганов отнес к «пятой колонне» чиновников всех тех регионов, где в минувшую выборную кампанию «урезали партийные списки», что помогло победить партии власти. О выборах говорил с думской трибуны и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий: «ЛДПР удовлетворена итогами. Это лучший ответ скептикам, которые заявляли, как ЛДПР может пойти вниз без [основателя ЛДПР Владимира] Жириновского». Он призвал «сплотиться любые политические силы, любые конфессии, людей всех возрастов, чтобы отстоять страну».
Единственным, кто о спецоперации не говорил, был лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Он лишь высказал недоумение существующим импортозамещением, которое свелось к тому, что «импорт с Запада замещается импортом с Востока». Вместо этого Нечаев предложил поддержать малых и средних предпринимателей, чтобы импорт заменить собственным производством. О прошедших выборах Нечаев заметил, что основной задачей для «Новых людей» было «конкурировать не с другими партиями, а с самими собой вчерашними». Итоги конкуренции, судя по выступлению Нечаева, порадовали.