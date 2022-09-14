Госдума открыла осеннюю сессию разнонаправленными заявлениями

Парламентские слушания потребуются и для «значимых резонансных инициатив о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения». Володин считает вопрос «очень важным», и не только потому, что в Думе про это уже имеются два законопроекта (внесены единороссом Александром Хинштейном и коммунисткой Ниной Останиной – оба возглавляют комитеты в нижней палате парламента). «У нас огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности», – пояснил он необходимость публичных слушаний. Хинштейн, правда, пока не внес свой законопроект и готов сделать это с отзывом правительства, т. е. в конце сентября.