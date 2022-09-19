Песков ответил на заявление Зеленского о Крыме
Крым является неотъемлемой частью территории России, а любые претензии на территориальную целостность страны получат «должный ответ». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — подчеркнул представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
Песков также прокомментировал статус Донецкой и Луганской народных республик. Он напомнил, что независимость государств признана Россией. Кроме того, по словам Пескова, республики попросили о помощи «в обеспечении своей безопасности у России, что Россия и делает».
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в социальных сетях призвал жителей территорий, которые находятся под контролем России, в том числе республики Крым, готовиться к «деоккупации». Также Подоляк заявил, что Украине необходимы поставки от Запада ракет большой дальности.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией, и обвиняет Россию в «оккупации» полуострова. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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