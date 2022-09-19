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Песков ответил на заявление Зеленского о Крыме

Ведомости

Крым является неотъемлемой частью территории России, а любые претензии на территориальную целостность страны получат «должный ответ». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — подчеркнул представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»). 

Песков также прокомментировал статус Донецкой и Луганской народных республик. Он напомнил, что независимость государств признана Россией. Кроме того, по словам Пескова, республики попросили о помощи «в обеспечении своей безопасности у России, что Россия и делает».

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в социальных сетях призвал жителей территорий, которые находятся под контролем России, в том числе республики Крым, готовиться к «деоккупации». Также Подоляк заявил, что Украине необходимы поставки от Запада ракет большой дальности.

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией, и обвиняет Россию в «оккупации» полуострова. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных