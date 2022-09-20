Власти Херсонской области заявили, что указы Зеленского не имеют юридической силы
Указы президента Украины Владимира Зеленского не имеют юридической силы в Херсонской области, исполнять их в регионе не собираются. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.
«Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется», — сказал Стремоусов. Он подчеркнул, что киевские власти не будут «устраивать свои правила» в регионе.
Накануне Владимир Зеленский издал указ о создании 15 военных администраций в Херсонской области. Президент Украины поручил заняться этим вопросом генштабу вооруженных сил Украины (ВСУ) и областным властям.
До этого Стремоусов сообщал, что Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил, несмотря на недавние удары по региону с украинской стороны. Он уточнил, что пророссийская администрация продолжает работать в штатном режиме.
В ходе спецоперации на Украине в мае российские военные полностью взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. В области были сформированы новые пророссийские администрации.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса