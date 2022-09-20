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Власти Херсонской области заявили, что указы Зеленского не имеют юридической силы

Ведомости

Указы президента Украины Владимира Зеленского не имеют юридической силы в Херсонской области, исполнять их в регионе не собираются. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется», — сказал Стремоусов. Он подчеркнул, что киевские власти не будут «устраивать свои правила» в регионе.

Накануне Владимир Зеленский издал указ о создании 15 военных администраций в Херсонской области. Президент Украины поручил заняться этим вопросом генштабу вооруженных сил Украины (ВСУ) и областным властям.

До этого Стремоусов сообщал, что Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил, несмотря на недавние удары по региону с украинской стороны. Он уточнил, что пророссийская администрация продолжает работать в штатном режиме.

В ходе спецоперации на Украине в мае российские военные полностью взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. В области были сформированы новые пророссийские администрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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