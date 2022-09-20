Власти Херсонской области заявили, что указы Зеленского не имеют юридической силы

«Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется», — сказал Стремоусов. Он подчеркнул, что киевские власти не будут «устраивать свои правила» в регионе.