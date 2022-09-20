В Херсонской области призвали немедленно провести референдум

В начале сентября замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов заявил, что регион готов к референдуму по вхождению в состав России, но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза. «Я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем — накормить население, обезопасить население», — отметил он.