В Херсонской области призвали немедленно провести референдум
Общественный совет Херсонской области обратился к главе военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо с просьбой немедленно провести референдум о вхождении в состав России, передает «РИА Новости».
Авторы обращения подчеркнули, что необходимость такого шага вызвана, среди прочего, актами террора со стороны украинских властей и НАТО. Они уверены, что жители региона поддержат идею о возвращении в состав России: это также обезопасит регион и позволит восстановить историческую справедливость.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В мае Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных. Сейчас большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые пророссийские администрации.
Ранее регионы заявили о планах войти в состав России. В начале августа глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении региона к РФ. Власти Херсонской области пока что официальных документов о подготовке референдума не выпускали.
В конце августа стало известно, что избирательная комиссия Запорожской области начала подготовку к проведению референдума о вхождении региона в состав России. Председатель избиркома региона Галина Катющенко отмечала, что власти обеспечат легитимность и открытость проведения референдума, а избиратели смогут задать интересующие их вопросы о голосовании на специальную «горячую линию».
В начале сентября замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов заявил, что регион готов к референдуму по вхождению в состав России, но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза. «Я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем — накормить население, обезопасить население», — отметил он.
В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что возможность проведения референдума в ближайшее время невозможна из-за постоянных обстрелов ВСУ. Представитель Кремля указал на то, что для референдума необходимо создать соответствующие условия.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса