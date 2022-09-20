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Принятые Госдумой поправки к УК не означают проведение мобилизации в России

Ведомости

Принятие Госдумой поправок к УК РФ в части добровольной сдачи в плен, мародерства и самовольного оставления части в период боевых действий не означает начала мобилизации в России, заявила один из авторов законопроекта, сенатор Ольга Ковитиди в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня достаточно много аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона, – мобилизация в стране не объявлена», – сказала сенатор (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Ковитиди, поправки устанавливают в качестве отягчающего обстоятельства для перечисленных преступлений их совершение не только в условиях вооруженного конфликта или в условиях военных действий, но и в период мобилизации или военного положения и военного времени. В остальное время они применяться не будут, добавила сенатор.

Ранее днем Госдума одобрила поправку к УК РФ о наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство. Кроме того, депутаты одобрили поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время».

Согласно тексту поправок, в Уголовном кодексе в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменяются словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Во втором и сразу в третьем чтениях депутаты также приняли закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и до 15 лет - за мародерство в военное время.

Помимо этого депутаты представили поправки, касающиеся уничтожения оружия в военное время. Они представлены ко второму чтению законопроекта о возможности замены для заключенных неотбытого срока принудительными работами. Уничтожение повлечет за собой ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.

Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и перевод экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе россияне обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных