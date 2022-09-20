Принятые Госдумой поправки к УК не означают проведение мобилизации в России

По словам Ковитиди, поправки устанавливают в качестве отягчающего обстоятельства для перечисленных преступлений их совершение не только в условиях вооруженного конфликта или в условиях военных действий, но и в период мобилизации или военного положения и военного времени. В остальное время они применяться не будут, добавила сенатор.