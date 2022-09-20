Газета
Политика

Генсек ООН призвал решить проблемы с поставками российских удобрений

Ведомости

Для улучшения ситуации с продовольствием в мире необходимо решить проблемы с поставками российских удобрений, заявил на Генассамблее ООН генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Очень важно продолжать устранять все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений и их ингредиентов, в том числе аммиака. В этом году в мире достаточно еды, но проблема заключается в ее распределении. Если ситуация с удобрениями на рынке не будет стабилизирована, то следующей проблемой могут стать сами поставки продовольствия», – заявил Гуттериш.

По словам генсека ООН, население планеты все чаще сталкивается с голодом, растет число военных конфликтов и, по его мнению, сейчас «наш мир в опасности, он парализован».

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно указывали, что вторая часть соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН, не выполняется. В начале августа МИД России призвал западные страны выполнять условия сделки полностью. Гутерриш уточнил, что ООН работает над снятием санкций, которые мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

Во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин обвинил Запад в нарушении условий зерновой сделки. По его словам, почти все продовольствие ЕС забрал себе. Он отметил, что из 87 кораблей, которые вышли из портов Украины, только 2 были направлены в беднейшие страны — они доставили всего 60 000 из 2 млн т продовольствия.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.
Ранее по теме: Путин назвал «наглым обманом» ситуацию с вывозом зерна с Украины

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных