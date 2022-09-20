Генсек ООН призвал решить проблемы с поставками российских удобрений

«Очень важно продолжать устранять все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений и их ингредиентов, в том числе аммиака. В этом году в мире достаточно еды, но проблема заключается в ее распределении. Если ситуация с удобрениями на рынке не будет стабилизирована, то следующей проблемой могут стать сами поставки продовольствия», – заявил Гуттериш.