Генсек ООН призвал решить проблемы с поставками российских удобрений
Для улучшения ситуации с продовольствием в мире необходимо решить проблемы с поставками российских удобрений, заявил на Генассамблее ООН генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Очень важно продолжать устранять все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений и их ингредиентов, в том числе аммиака. В этом году в мире достаточно еды, но проблема заключается в ее распределении. Если ситуация с удобрениями на рынке не будет стабилизирована, то следующей проблемой могут стать сами поставки продовольствия», – заявил Гуттериш.
По словам генсека ООН, население планеты все чаще сталкивается с голодом, растет число военных конфликтов и, по его мнению, сейчас «наш мир в опасности, он парализован».
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно указывали, что вторая часть соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН, не выполняется. В начале августа МИД России призвал западные страны выполнять условия сделки полностью. Гутерриш уточнил, что ООН работает над снятием санкций, которые мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.
Во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин обвинил Запад в нарушении условий зерновой сделки. По его словам, почти все продовольствие ЕС забрал себе. Он отметил, что из 87 кораблей, которые вышли из портов Украины, только 2 были направлены в беднейшие страны — они доставили всего 60 000 из 2 млн т продовольствия.