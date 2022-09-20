Германия не признает итоги референдумов о вхождении в состав России

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. Россия признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля. Спустя три дня началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время идет плановое освобождение ДНР.