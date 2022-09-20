Германия не признает итоги референдумов о вхождении в состав России
Германия не признает референдумы о вхождении Донбасса и других территорий в состав России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Россия должна вывести свои войска [с Украины]. Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем Украину в этом», — отметил Шольц (цитата по ТАСС).
Общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились с просьбой организовать референдумы к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину накануне. Сегодня же были определены сроки проведения референдумов, жители регионов смогут проголосовать на этой неделе, с 23 по 27 сентября. Референдумы о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России также пройдут с 23 по 27 сентября.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. Россия признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля. Спустя три дня началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время идет плановое освобождение ДНР.
7 июня председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сказала, что Совфед готов рассмотреть заявки о присоединении ДНР, ЛНР, а также других территорий к России.
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