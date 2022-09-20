Пасечник пообещал обратиться к Путину с просьбой принять ЛНР в состав России
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что обязательно попросит президента России Владимира Путина принять ЛНР в состав РФ в случае положительного результата референдума.
«Я обязательно обращусь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину как можно быстрее принять решение о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации по итогам референдума», – написан он в своем Telegram-канале.
Пасечник также отметил, что с проведением референдума «медлить нельзя», и призвал всех жителей ЛНР проголосовать за присоединение к России.
Ранее с просьбой принять Донецкую народную республику в состав России уже обратился к Путину глава ДНР Денис Пушилин.
Общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились с просьбой организовать референдумы к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину накануне. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик. Сегодня же были определены сроки проведения референдумов, жители регионов смогут проголосовать на этой неделе, с 23 по 27 сентября.
Кроме того, сегодня с аналогичной просьбой о референдуме обратился и общественный совет Херсонской области к главе пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо. Позднее он сообщил об утвердительном решении по этому вопросу. Референдум о присоединении Херсонской области к России пройдет также с 23 по 27 сентября. Сегодня же с просьбой о проведении референдума о присоединении Запорожской области к России участники движения «Мы вместе с Россией» обратились сегодня к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому. Позднее он объявил о референдуме в регионе тоже с 23 по 27 сентября.
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