РБК: Путин может выступить с заявлением по вопросу референдумов сегодня
Уточняется, что выступление может произойти сегодня до конца дня, однако неизвестно, что именно скажет глава государства.
Референдумы о вхождении территорий в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. При этом в Запорожской области голосование состоится только на подконтрольных России территориях, в Запорожье референдум не сможет пройти даже в электронном формате из соображений безопасности, сообщил ранее член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он также уточнил, что если решение будет положительным, целесообразно было бы переименовать Запорожскую область в Запорожский край.
Общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину накануне, 19 сентября. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик. Сегодня с аналогичной просьбой о референдуме обратился и общественный совет Херсонской области к главе пророссийской ВГА Владимиру Сальдо, а также участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому.
Накануне исследовательский центр ИНСОМАР провел опрос среди жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей о желании граждан войти в состав РФ. Согласно результатам, положительно ответили 91% жителей ДНР, 90% — ЛНР и по 80% — Херсонской и Запорожской областей.
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