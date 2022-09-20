РБК: Путин может выступить с заявлением по вопросу референдумов сегодня

Референдумы о вхождении территорий в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. При этом в Запорожской области голосование состоится только на подконтрольных России территориях, в Запорожье референдум не сможет пройти даже в электронном формате из соображений безопасности, сообщил ранее член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он также уточнил, что если решение будет положительным, целесообразно было бы переименовать Запорожскую область в Запорожский край.