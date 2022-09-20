Запорожскую область в составе РФ могут переименовать в Запорожский край
Если по итогам референдума Запорожская область будет включена в состав Российской Федерации, ее могут переименовать в Запорожский край, заявил член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».
«Если говорить о воле народа, людям гораздо ближе название Запорожский край... Если мы будем Запорожским краем в составе Российской Федерации, нас это очень даже устроит», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Он также отметил, что референдум в Запорожской области будет проведен только на подконтрольных России территориях. По его словам, в Запорожье референдум не удастся провести даже в дистанционном формате — из соображений безопасности.
С просьбой о проведении референдума о присоединении Запорожской области к России участники движения «Мы вместе с Россией» обратились сегодня к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому.
Накануне, 19 сентября, исследовательский центр ИНСОМАР провел опрос среди жителей Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей о желании граждан войти в состав РФ. Согласно этим данным, положительно ответили 91% жителей ДНР, 90% — ЛНР и по 80% в Херсонской и Запорожской областях.
Общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились с просьбой организовать референдумы к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину накануне. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик. Сегодня же были определены сроки проведения референдумов, жители регионов смогут проголосовать на этой неделе, с 23 по 27 сентября.
Кроме того, сегодня с аналогичной просьбой о референдуме обратился и общественный совет Херсонской области к главе пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо. Позднее он сообщил об утвердительном решении по этому вопросу. Референдум о присоединении Херсонской области к России пройдет также с 23 по 27 сентября.
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