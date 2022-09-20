В Запорожье общественники призвали провести референдум о присоединении к РФ

«Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано. Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе», – заявил на общенародном съезде граждан в Мелитополе председатель движения Владимир Рогов (цитата по «РИА Новости»).