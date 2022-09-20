В Запорожье общественники призвали провести референдум о присоединении к РФ
Участники движения «Мы вместе с Россией» обратились к главе пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому, попросив провести референдум о присоединении к России.
«Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано. Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе», – заявил на общенародном съезде граждан в Мелитополе председатель движения Владимир Рогов (цитата по «РИА Новости»).
За проведение референдума также высказались жители местных городов, ректор Мелитопольского госуниверситета имени Макаренко Андрей Чуйков и другие общественники. Позднее на съезде, отмечает агентство, была принята резолюция с просьбой провести референдум о вхождении в состав России.
Накануне общественная палата ЛНР призвала главу республики Леонида Пасечника немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позже с тем же требование к главе ДНР Денису Пушилину обратилась общественная палата ДНР. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик.
Сегодня с просьбой провести аналогичный референдум обратился и общественный совет Херсонской области к главе военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо. Позднее он сообщил об утвердительном решении по этому вопросу.