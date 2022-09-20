Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет 23—27 сентября

Накануне общественная палата ЛНР призвала главу республики Леонида Пасечника немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позже с тем же требованием к главе ДНР Денису Пушилину обратилась общественная палата республики. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик. Сегодня стало известно, что в обеих республиках референдумы пройдут одновременно - с 23 по 27 сентября.