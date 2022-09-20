Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет 23—27 сентября
Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября, следует из заявления главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Сальдо в Telegram-канале.
«Уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит нашу территорию и восстановит историческую справедливость. Это необходимое решение в условиях постоянных актов террора со стороны вооруженных формирований Украины и стран — членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения на нашей земле», — написал он.
Сальдо пообещал, что администрация Херсонской области сделает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность для всех жителей региона. Он также обратился за помощью в проведении референдума к России и другим государствам.
Ранее сегодня общественный совет Херсонской области обратился к Сальдо с просьбой провести референдум. Позднее он сообщил об утвердительном решении по этому вопросу. Также участники движения «Мы вместе с Россией» обратились к главе пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому, попросив провести референдум о присоединении к России.
Накануне общественная палата ЛНР призвала главу республики Леонида Пасечника немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позже с тем же требованием к главе ДНР Денису Пушилину обратилась общественная палата республики. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик. Сегодня стало известно, что в обеих республиках референдумы пройдут одновременно - с 23 по 27 сентября.
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