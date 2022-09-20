Глава Херсонской ВГА обратился к Путину с просьбой поддержать итоги референдума

Общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились с просьбой организовать референдумы к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину накануне. Сегодня же были определены сроки проведения референдумов, жители регионов смогут проголосовать на этой неделе, с 23 по 27 сентября. Референдумы о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России также пройдут с 23 по 27 сентября.