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Глава Херсонской ВГА обратился к Путину с просьбой поддержать итоги референдума

Ведомости

Глава пророссийской военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ, если такое решение будет принято на референдуме.  

«От имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом Российской Федерации, с целью определения международной правосубъектности просим вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав РФ», – говорится в его обращении, опубликованном в Telegram-канале областной администрации.

Ранее с просьбой принять Донецкую народную республику в состав России уже обратился к Путину глава ДНР Денис Пушилин. С аналогичным обращением пообещал выступить и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились с просьбой организовать референдумы к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину накануне. Сегодня же были определены сроки проведения референдумов, жители регионов смогут проголосовать на этой неделе, с 23 по 27 сентября. Референдумы о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России также пройдут с 23 по 27 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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