Глава Херсонской ВГА обратился к Путину с просьбой поддержать итоги референдума
Глава пророссийской военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ, если такое решение будет принято на референдуме.
«От имени общественности и жителей Херсонской области, осознавая многовековую историческую и неразрывную связь с многонациональным народом Российской Федерации, с целью определения международной правосубъектности просим вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав РФ», – говорится в его обращении, опубликованном в Telegram-канале областной администрации.
Ранее с просьбой принять Донецкую народную республику в состав России уже обратился к Путину глава ДНР Денис Пушилин. С аналогичным обращением пообещал выступить и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились с просьбой организовать референдумы к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину накануне. Сегодня же были определены сроки проведения референдумов, жители регионов смогут проголосовать на этой неделе, с 23 по 27 сентября. Референдумы о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России также пройдут с 23 по 27 сентября.
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