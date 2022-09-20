Сенатор Ковитиди: атаки на Донбасс после референдумов сочтут агрессией против РФ
Любые атаки украинских военных на Донецкую и Луганскую народную республики после обнародования итогов референдумов должны считаться агрессией против России, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии «РИА Новости».
«Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных», – сказала она.
По словам сенатора, население освобожденных территорий имеет право на восстановление исторической справедливости, а Украина теперь должна придерживаться режима тишины и не мешать свободному выбору народа.
Общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились с просьбой организовать референдумы к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину накануне. Сегодня же были определены сроки проведения референдумов, жители регионов смогут проголосовать на этой неделе, с 23 по 27 сентября. Референдумы о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России также пройдут с 23 по 27 сентября.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. Россия признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля. Спустя три дня началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время идет плановое освобождение ДНР.
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