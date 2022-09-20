Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации в России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не стала отвечать на вопрос, может ли в России быть объявлена мобилизация.
«А вы считаете? Нужно?» – ответила она на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).
Ранее днем Госдума одобрила поправку к УК РФ о наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство. Кроме того, депутаты одобрили поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время».
Согласно тексту поправок, в Уголовном кодексе в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменяются словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Во втором и сразу в третьем чтениях депутаты также приняли закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и до 15 лет — за мародерство в военное время.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов объявить мобилизацию в стране.
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и перевод экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе россияне обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.
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