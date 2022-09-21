Беглов возглавил призывную комиссию по мобилизации в Петербурге
В Санкт-Петербурге создали призывную комиссию по мобилизации, ее возглавил губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.
«В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации. Ее возглавляет Александр Беглов, заместитель руководителя – военный комиссар города Сергей Качковский», — приводит сообщение «РИА Новости».
Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое установит Генштаб для Санкт-Петербурга, добавили там.
Президент объявил о проведении в стране частичной мобилизации ранее сегодня. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Принятое решение о частичной мобилизации «в полной мере адекватно тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся», считает Путин. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. В указе президента, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников, уровень их денежного содержания будет соответствующим.
Правительству России поручено профинансировать все необходимые мобилизационные мероприятия, принять необходимые меры для удовлетворения потребностей ВС России в период мобилизации. Главам же регионов поручено обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в установленные Минобороны сроки.
Как заявил позднее министр обороны Сергей Шойгу, в России будет мобилизовано 300 000 запасников. При этом мобилизационный ресурс России, по его оценке, составляет 25 млн человек. Студентов и военнослужащих-срочников частичная мобилизация не коснется, подчеркнул он.
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