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Беглов возглавил призывную комиссию по мобилизации в Петербурге

Ведомости

В Санкт-Петербурге создали призывную комиссию по мобилизации, ее возглавил губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

«В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации. Ее возглавляет Александр Беглов, заместитель руководителя – военный комиссар города Сергей Качковский», — приводит сообщение «РИА Новости».

Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое установит Генштаб для Санкт-Петербурга, добавили там.

Президент объявил о проведении в стране частичной мобилизации ранее сегодня. В настоящее время, по его словам, Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Принятое решение о частичной мобилизации «в полной мере адекватно тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся», считает Путин. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. В указе президента, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников, уровень их денежного содержания будет соответствующим.

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Правительству России поручено профинансировать все необходимые мобилизационные мероприятия, принять необходимые меры для удовлетворения потребностей ВС России в период мобилизации. Главам же регионов поручено обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в установленные Минобороны сроки.

Как заявил позднее министр обороны Сергей Шойгу, в России будет мобилизовано 300 000 запасников. При этом мобилизационный ресурс России, по его оценке, составляет 25 млн человек. Студентов и военнослужащих-срочников частичная мобилизация не коснется, подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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