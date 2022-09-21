Казахстан назначил досрочные президентские выборы на 20 ноября
Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября, следует из указа, подписанного действующим президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.
«Согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны сегодня я подписал указ о назначении на 20 ноября 2022 г. внеочередных выборов президента Республики Казахстан», — цитирует Токаева его пресс-служба.
По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Глава государства также отметил, что это позволит в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан.
Токаев ранее одобрил конституционные поправки о семилетнем сроке президентства и подписал указ о переименовании столицы республики в Астану. В опубликованном 1 сентября послании Токаев предложил провести осенью досрочные выборы президента Казахстана и увеличить срок полномочий главы государства с шести лет сейчас до семи, исключив возможность переизбрания.
Токаев стал президентом Казахстана 20 марта 2019 г. после того, как Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. 23 марта того же года столица была переименована в его честь. Назарбаев возглавлял республику с 1990 г., он занимал президентский пост почти 29 лет.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.