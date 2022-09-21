Казахстан назначил досрочные президентские выборы на 20 ноября

Токаев стал президентом Казахстана 20 марта 2019 г. после того, как Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. 23 марта того же года столица была переименована в его честь. Назарбаев возглавлял республику с 1990 г., он занимал президентский пост почти 29 лет.