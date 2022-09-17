Токаев утвердил поправки о семилетнем сроке президентства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил конституционные поправки о семилетнем сроке президентства и подписал указ о переименовании столицы республики в Астану.
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан"», — сообщается на сайте президента.
В опубликованном 1 сентября послании Токаев предложил провести осенью досрочные выборы президента Казахстана и увеличить срок полномочий главы государства с шести лет сейчас до семи, исключив возможность переизбрания.
На этой неделе парламент Казахстана на совместном заседании верхней и нижней палат одобрил поправки в Конституцию республики, которые, в частности, предполагают переименование столицы обратно в Астану и сокращение полномочий президента.
В соответствии с внесенными поправками президентский срок увеличивается с шести до семи лет, однако переизбрание запрещается. Кроме того, полномочия главы государства в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета будут ограничены, а квота в сенате – уменьшена. При этом положения Конституции, касающиеся полномочий и сроков президента, становятся неизменными. Срок полномочий судей Конституционного суда также увеличивается – до восьми лет с ограничением на повторное назначение.
Также депутаты парламента поддержали и переименование столицы Нур-Султан обратно в Астану. За принятие поправок высказались все 98 депутатов мажилиса (нижней палаты) и все 50 депутатов сената. Президент также поддержал предложение о переименовании столицы. При этом остальные объекты, названные в честь первого президента республики, останутся с прежними названиями, их переименовывать не будут, сообщал пресс-секретарь главы государства.