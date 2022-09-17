Токаев утвердил поправки о семилетнем сроке президентства

В соответствии с внесенными поправками президентский срок увеличивается с шести до семи лет, однако переизбрание запрещается. Кроме того, полномочия главы государства в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета будут ограничены, а квота в сенате – уменьшена. При этом положения Конституции, касающиеся полномочий и сроков президента, становятся неизменными. Срок полномочий судей Конституционного суда также увеличивается – до восьми лет с ограничением на повторное назначение.