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Токаев утвердил поправки о семилетнем сроке президентства

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил конституционные поправки о семилетнем сроке президентства и подписал указ о переименовании столицы республики в Астану.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан"», — сообщается на сайте президента.

В опубликованном 1 сентября послании Токаев предложил провести осенью досрочные выборы президента Казахстана и увеличить срок полномочий главы государства с шести лет сейчас до семи, исключив возможность переизбрания.

На этой неделе парламент Казахстана на совместном заседании верхней и нижней палат одобрил поправки в Конституцию республики, которые, в частности, предполагают переименование столицы обратно в Астану и сокращение полномочий президента.

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В соответствии с внесенными поправками президентский срок увеличивается с шести до семи лет, однако переизбрание запрещается. Кроме того, полномочия главы государства в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета будут ограничены, а квота в сенате – уменьшена. При этом положения Конституции, касающиеся полномочий и сроков президента, становятся неизменными. Срок полномочий судей Конституционного суда также увеличивается – до восьми лет с ограничением на повторное назначение.

Также депутаты парламента поддержали и переименование столицы Нур-Султан обратно в Астану. За принятие поправок высказались все 98 депутатов мажилиса (нижней палаты) и все 50 депутатов сената. Президент также поддержал предложение о переименовании столицы. При этом остальные объекты, названные в честь первого президента республики, останутся с прежними названиями, их переименовывать не будут, сообщал пресс-секретарь главы государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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