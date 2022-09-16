Парламент Казахстана поддержал переименование столицы и семилетний срок президента
Парламент Казахстана на совместном заседании верхней и нижней палат одобрил поправки в Конституцию республики, которые, в частности, предполагают переименование столицы обратно в Астану и сокращение полномочий президента, сообщает «Спутник Казахстан».
В соответствии с внесенными поправками, президентский срок увеличивается с шести до семи лет, однако переизбрание запрещается. Кроме того полномочия главы государства в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета будут ограничены, а квота в сенате – уменьшена. При этом положения конституции, касающиеся полномочий и сроков президента, становятся неизменными. Срок полномочий судей конституционного суда также увеличиваются – до восьми лет с ограничением на повторное назначение.
Также депутаты парламента поддержали и переименование столицы Нур-Султана обратно в Астану. За принятие поправок высказались все 98 депутатов мажилиса (нижней палаты) и все 50 депутатов сената. Далее документ должен подписать президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Переименовать Нурсултан обратно в Астану предложили депутаты нижней палаты парламента (мажилиса) в начале сентября. По их словам, неправильно при жизни человека его именем называть город, «к тому же, народ также не принял новое название столицы», отметили они. «Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом», — сказано в их сообщении.
На прошлой неделе Токаев выступил с новым посланием. В частности, он предложил провести досрочные выборы президента Казахстана осенью 2022 г. (вместо 2024 г.), ограничить продолжительность президентского срока семью годами и запретить переизбрание. Президент также поддержал предложение о переименовании столицы. При этом остальные объекты, названные в честь первого президента республики, останутся с прежними названиями, их переименовывать не будет, сообщил пресс-секретарь главы государства.
Токаев стал президентом Казахстана 20 марта 2019 г. после того, как Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. 23 марта того же года столица была переименована в его честь. Назарбаев возглавлял республику с 1990 г., он занимал президентский пост почти 29 лет.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса