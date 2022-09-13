Токаев согласился переименовать столицу Казахстана обратно в Астану

Изначально город, основанный в 1830 г. как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 г. он был переименован в Целиноград, затем назывался Акмола. В декабре 1997 г. Назарбаев перенес столицу Казахстана из Алма-Аты в Акмолу, после чего город был переименован в Астану (в переводе с казахского языка означает «столица»).