Столицу Казахстана переименуют в четвертый раз за 30 лет

Столицу Казахстана переименуют в четвертый раз за 30 летВскоре она вновь станет Астаной
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 сентября поддержал предложение депутатов парламента переименовать столицу страны из Нур-Султана в Астану (название города в 1998–2019 гг.). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай в соцсетях.
Другие объекты, названные в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, переименованы не будут, заявил он.
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