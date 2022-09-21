Госсекретарь Совбеза Белоруссии отверг возможность мобилизации в республике
Вопрос мобилизации не стоит на повестке дня в Белоруссии, потому что силовой блок республики в состоянии ответить на угрозы, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.
«Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории», — отметил Вольфович (цитата по «БелТА»).
21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников.
Указ Путина уже подписан и опубликован. Согласно документу, мобилизация начинается с 21 сентября. Отсрочку смогут получить работники оборонно-промышленных предприятий. Контракты, подписанные с военнослужащими, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Исключения составляют только случаи увольнения по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по приговору суда.
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