Госсекретарь Совбеза Белоруссии отверг возможность мобилизации в республике

«Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории», — отметил Вольфович (цитата по «БелТА»).