Столтенберг не увидел изменений в готовности ядерных сил России

В МИД РФ неоднократно заявляли, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации. В ведомстве отмечали, что российская сторона твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».