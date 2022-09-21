Столтенберг не увидел изменений в готовности ядерных сил России
НАТО пока не наблюдает каких-либо изменений в состоянии готовности российских ядерных сил, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Мы контактируем с российской стороной и внимательно следим за ее действиями. Пока что мы не наблюдали каких-либо изменений в российской ядерной стратегии и готовности ее сил. Однако мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и сохраняем бдительность», — отметил Столтенберг (цитата по ТАСС).
Пот его словам, Россия не сможет победить в ядерном конфликте, а применение ядерного оружия Москвой будет иметь для нее «беспрецедентные последствия».
Президент России Владимир Путин ранее сегодня отметил, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты. Он подчеркнул, что «это не блеф». Он пообещал, что «территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены».
В МИД РФ неоднократно заявляли, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, так как это не соответствует задачам военной спецоперации. В ведомстве отмечали, что российская сторона твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».
В феврале президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. В таковые входят в том числе стратегические ядерные силы.
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