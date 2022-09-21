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Байден объявит в ООН о выделении $2,9 млрд на цели продовольственной безопасности

Ведомости

Президент США Джо Байден в ходе предстоящего выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН объявит о выделении $2,9 млрд на цели продовольственной безопасности, передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Это новое объявление о выделении $2,9 млрд позволит спасти жизни людей за счет экстренных мер и инвестиций в среднесрочную и долгосрочную помощь в сфере продовольственной безопасности с целью защитить наиболее уязвимое население в мире от усиливающегося глобального кризиса в сфере продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что только 2 корабля из 87, вышедших из портов Украины, были отправлены в нуждающиеся страны, остальные же — в европейские страны. По его словам, в порты развивающихся стран было доставлено всего 60 000 из 2 млн т сельхозпродукции. Он обвинил западные государства в обмане и назвал ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины «очередным наглым обманом» и «надувательством».

По данным ООН, три года назад 135 млн человек испытывали нехватку продовольствия, сейчас же их число увеличилось в 2,5 раза — до 345 млн человек, сообщил Путин.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. 1 августа с Украины вышло первое судно с зерном. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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