Байден объявит в ООН о выделении $2,9 млрд на цели продовольственной безопасности
Президент США Джо Байден в ходе предстоящего выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН объявит о выделении $2,9 млрд на цели продовольственной безопасности, передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Это новое объявление о выделении $2,9 млрд позволит спасти жизни людей за счет экстренных мер и инвестиций в среднесрочную и долгосрочную помощь в сфере продовольственной безопасности с целью защитить наиболее уязвимое население в мире от усиливающегося глобального кризиса в сфере продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что только 2 корабля из 87, вышедших из портов Украины, были отправлены в нуждающиеся страны, остальные же — в европейские страны. По его словам, в порты развивающихся стран было доставлено всего 60 000 из 2 млн т сельхозпродукции. Он обвинил западные государства в обмане и назвал ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины «очередным наглым обманом» и «надувательством».
По данным ООН, три года назад 135 млн человек испытывали нехватку продовольствия, сейчас же их число увеличилось в 2,5 раза — до 345 млн человек, сообщил Путин.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. 1 августа с Украины вышло первое судно с зерном. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
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