Украинские военные нанесли по Херсону ракетный удар из РСЗО HIMARS

Ранее сегодня председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила, что итоги референдума по вопросу о присоединении региона к России будут объявлены в течение пяти дней по завершении голосования. Накануне, 20 сентября, были утверждены даты проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Они пройдут с 23 по 27 сентября.