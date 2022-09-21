Украинские военные нанесли по Херсону ракетный удар из РСЗО HIMARS
Украинские военные обстреляли Херсон из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
«Украинские нацисты с помощью американских специалистов пытались нанести очередной ракетный удар по Херсону. ПВО частично сработало, но часть ракет упало», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, украинские войска обстреляли гражданские объекты. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее сегодня ТАСС писал, что в Херсоне прогремело семь взрывов. Взрывы были слышны около 19:35. При этом в небе над городом не видны следы от ракет.
17 сентября в центре города произошла стрельба. В оперативных службах сообщили, что российские силовики нейтрализовали группу вооруженных лиц, оказавших сопротивление. По данным местных властей, обошлось без жертв среди военнослужащих и мирных жителей.
Ранее сегодня председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила, что итоги референдума по вопросу о присоединении региона к России будут объявлены в течение пяти дней по завершении голосования. Накануне, 20 сентября, были утверждены даты проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Они пройдут с 23 по 27 сентября.
Также сегодня Минобороны России сообщило, что одна из рот 28-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) была полностью уничтожена на минном поле в районе населенного пункта Правдино Херсонской области. Всего в районе Правдино 28-я бригада ВСУ потеряла более 200 человек и 21 единицу военной техники.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса