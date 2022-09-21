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Украинские военные нанесли по Херсону ракетный удар из РСЗО HIMARS

Ведомости

Украинские военные обстреляли Херсон из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Украинские нацисты с помощью американских специалистов пытались нанести очередной ракетный удар по Херсону. ПВО частично сработало, но часть ракет упало», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, украинские войска обстреляли гражданские объекты. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее сегодня ТАСС писал, что в Херсоне прогремело семь взрывов. Взрывы были слышны около 19:35. При этом в небе над городом не видны следы от ракет.

17 сентября в центре города произошла стрельба. В оперативных службах сообщили, что российские силовики нейтрализовали группу вооруженных лиц, оказавших сопротивление. По данным местных властей, обошлось без жертв среди военнослужащих и мирных жителей.

Ранее сегодня председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила, что итоги референдума по вопросу о присоединении региона к России будут объявлены в течение пяти дней по завершении голосования. Накануне, 20 сентября, были утверждены даты проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Они пройдут с 23 по 27 сентября.

Также сегодня Минобороны России сообщило, что одна из рот 28-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) была полностью уничтожена на минном поле в районе населенного пункта Правдино Херсонской области. Всего в районе Правдино 28-я бригада ВСУ потеряла более 200 человек и 21 единицу военной техники.

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Ранее по теме: Минобороны сообщило о гибели роты ВСУ на минном поле под Херсоном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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