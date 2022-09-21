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Минобороны сообщило о гибели роты ВСУ на минном поле под Херсоном

Ведомости

Одна из рот 28-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) была полностью уничтожена на минном поле в районе населенного пункта Правдино Херсонской области, сообщается в сводке Минобороны России.

«Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле», – говорится в сообщении.

Всего в районе Правдино 28-я бригада ВСУ потеряла более 200 человек и 21 единицу военной техники, говорится в сводке. Кроме того, ВСУ потеряли свыше 60 человек и четырех танков в районе Павловки Донецкой народной республики, а также 75 человек и девять единиц техники у других населенных пунктов ДНР.

Ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу оценил потери украинской стороны в более 100 000 человек, 61 207 человек из них погибли. Министр также раскрыл данные о потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации. По его словам, с начала военных действий на Украине погибло 5937 российских военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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