Минобороны сообщило о гибели роты ВСУ на минном поле под Херсоном

Всего в районе Правдино 28-я бригада ВСУ потеряла более 200 человек и 21 единицу военной техники, говорится в сводке. Кроме того, ВСУ потеряли свыше 60 человек и четырех танков в районе Павловки Донецкой народной республики, а также 75 человек и девять единиц техники у других населенных пунктов ДНР.