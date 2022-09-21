Шойгу назвал потери ВСУ во время спецоперации
С начала спецоперации России на Украине вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 000 бойцов убитыми и ранеными. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе своего обращения. Трансляция шла на телеканале «Россия 1».
«Больше 100 000 — их потери. При этом погибших у них 61 207 человек и раненых — 49 368. Это достаточно значимые потери — половина армии», — сказал Шойгу.
Министр также раскрыл данные о потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации. По его словам, с начала военных действий на Украине погибло 5937 российских военнослужащих.
Минобороны РФ называло число погибших российских военных всего два раза. В предыдущий раз — 25 марта. Тогда первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил, что в ходе военного конфликта ВС РФ потеряли 1351 военнослужащего, еще 3825 получили ранения.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — заявил президент.
Позже Шойгу уточнил, что мобилизация не затронет студентов и призывников. Всего будет призвано около 1% от мобилизационного ресурса.
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