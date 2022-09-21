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Шойгу назвал потери ВСУ во время спецоперации

Ведомости

С начала спецоперации России на Украине вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 000 бойцов убитыми и ранеными. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе своего обращения. Трансляция шла на телеканале «Россия 1».

«Больше 100 000 — их потери. При этом погибших у них 61 207 человек и раненых — 49 368. Это достаточно значимые потери — половина армии», — сказал Шойгу. 

Министр также раскрыл данные о потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации. По его словам, с начала военных действий на Украине погибло 5937 российских военнослужащих. 

Минобороны РФ называло число погибших российских военных всего два раза. В предыдущий раз — 25 марта. Тогда первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил, что в ходе военного конфликта ВС РФ потеряли 1351 военнослужащего, еще 3825 получили ранения. 

Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — заявил президент.

Позже Шойгу уточнил, что мобилизация не затронет студентов и призывников. Всего будет призвано около 1% от мобилизационного ресурса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных