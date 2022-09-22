В Хабаровском крае закрепят рабочие места за мобилизованными

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, около 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет. Частичной мобилизации подлежат военнослужащие, у которых есть боевой опыт и востребованная военно-учетная специальность, это лишь 1% всего мобилизационного ресурса России.