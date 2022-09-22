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В Хабаровском крае закрепят рабочие места за мобилизованными

Ведомости

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление, в соответствии с которым за всеми жителями региона, призванными на военную службу по частичной мобилизации, сохранятся рабочие места.

«Документом определено, что за сотрудниками органов государственной власти, местного самоуправления, подведомственных государственных и муниципальных учреждений и организаций... которые осуществляют деятельность на территории края, в случае их призыва на военную службу сохраняется место постоянной работы», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что «Единая Россия» вместе с кабмином разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест. Он также сказал, что, согласно документу, уже направленному в правительство для получения отзыва, граждане, подпавшие под мобилизацию и проходящие службу по контракту, гарантированно получат все положенные социальные выплаты.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, «получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», пообещал Путин.

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, около 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет. Частичной мобилизации подлежат военнослужащие, у которых есть боевой опыт и востребованная военно-учетная специальность, это лишь 1% всего мобилизационного ресурса России.

В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все льготы для участников спецоперации, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто попадает под частичную мобилизацию. По поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участников специальной военной операции, добавила она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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