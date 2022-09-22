МИД Индии повторил позицию по Украине в ответ на вопрос о мобилизации в России
Индия придерживается четкой и последовательной позиции в том, что касается уважения суверенитета и территориальной целостности других стран, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. Таким образом он ответил на вопрос о введении частичной мобилизации в России.
«Индия неоднократно подчеркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий и необходимость урегулирования продолжающегося конфликта посредством диалога и дипломатии», — отметил Багчи (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, эту точку зрения подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди при недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде.
На встрече с Моди Путин также заявил, что Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, но Киев отказывается от переговоров. По его словам, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, отметив, что Киев хочет добиться своих целей военным путем.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговоров.
Накануне, 21 сентября, Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
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