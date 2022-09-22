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МИД Индии повторил позицию по Украине в ответ на вопрос о мобилизации в России

Ведомости

Индия придерживается четкой и последовательной позиции в том, что касается уважения суверенитета и территориальной целостности других стран, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. Таким образом он ответил на вопрос о введении частичной мобилизации в России.

«Индия неоднократно подчеркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий и необходимость урегулирования продолжающегося конфликта посредством диалога и дипломатии», — отметил Багчи (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, эту точку зрения подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди при недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде. 

На встрече с Моди Путин также заявил, что Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее, но Киев отказывается от переговоров. По его словам, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, отметив, что Киев хочет добиться своих целей военным путем.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговоров.

Накануне, 21 сентября, Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных