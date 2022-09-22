Премьер Эстонии призвала готовиться к перебоям в электроснабжении

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок российских энергоносителей в Европу страны ЕС столкнулись с энергетическим кризисом. В рамках его преодоления одной из последних мер Еврокомиссия предложила сократить спрос на электроэнергию минимум на 10% до 31 марта 2023 г. и на 5% в часы пикового потребления.