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Премьер Эстонии призвала готовиться к перебоям в электроснабжении

Ведомости

Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей энергосистемы, гражданам этих стран нужно быть готовыми к возможным проблемам с электроснабжением. Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе своего обращения к жителям государства. Стенограмма опубликована на сайте правительства Эстонии. 

«Мы должны быть готовы к тому, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей энергосистемы», — заявила Каллас. 

Она добавила, что Эстония уже несколько лет готовится к «аварийному разрыву» с российской электросистемой. Несмотря на это, по словам премьера, жители Эстонии все же могут столкнуться с временными проблемами, связанными с подачей электроэнергии. Каллас посоветовала компаниям, государственным органам и гражданам страны быть готовыми к такому исходу. 

Каллас обратилась к жителям Эстонии на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным о частичной мобилизации в РФ. Премьер отметила, что цель российских властей состоит в «запугивании» Европы. Она также подчеркнула, что объявленная частичная мобилизация в России не повлияла на уровень защищенности Эстонии. По словам Каллас, страна по-прежнему находится в безопасности.

Премьер Эстонии также указала на попытки Москвы оказать давления на ЕС с помощью цен на энергоносители. «Лучшая защита — это то, что мы не поддаемся этому влиянию», — заявила Каллас. 

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок российских энергоносителей в Европу страны ЕС столкнулись с энергетическим кризисом. В рамках его преодоления одной из последних мер Еврокомиссия предложила сократить спрос на электроэнергию минимум на 10% до 31 марта 2023 г. и на 5% в часы пикового потребления. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных