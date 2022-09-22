Премьер Эстонии призвала готовиться к перебоям в электроснабжении
Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей энергосистемы, гражданам этих стран нужно быть готовыми к возможным проблемам с электроснабжением. Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе своего обращения к жителям государства. Стенограмма опубликована на сайте правительства Эстонии.
«Мы должны быть готовы к тому, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей энергосистемы», — заявила Каллас.
Она добавила, что Эстония уже несколько лет готовится к «аварийному разрыву» с российской электросистемой. Несмотря на это, по словам премьера, жители Эстонии все же могут столкнуться с временными проблемами, связанными с подачей электроэнергии. Каллас посоветовала компаниям, государственным органам и гражданам страны быть готовыми к такому исходу.
Каллас обратилась к жителям Эстонии на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным о частичной мобилизации в РФ. Премьер отметила, что цель российских властей состоит в «запугивании» Европы. Она также подчеркнула, что объявленная частичная мобилизация в России не повлияла на уровень защищенности Эстонии. По словам Каллас, страна по-прежнему находится в безопасности.
Премьер Эстонии также указала на попытки Москвы оказать давления на ЕС с помощью цен на энергоносители. «Лучшая защита — это то, что мы не поддаемся этому влиянию», — заявила Каллас.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок российских энергоносителей в Европу страны ЕС столкнулись с энергетическим кризисом. В рамках его преодоления одной из последних мер Еврокомиссия предложила сократить спрос на электроэнергию минимум на 10% до 31 марта 2023 г. и на 5% в часы пикового потребления.
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