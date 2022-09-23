Явка на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках превысила 20%
Явка на референдумах о присоединении к России в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) по итогам первого дня голосования превысила 20%, сообщили «РИА Новости».
В ДНР явка достигла 23,64%. По словам председателя ЦИК ЛНР Елены Кравченко, в республике по состоянию на 20:00 мск проголосовало 21,97%, или 298 900 человек. В Алчевске и Северодонецке голосование было прекращено досрочно из-за угрозы обстрелов.
В Запорожской области по итогам первого дня явка составила 20,52%, сообщила глава местного ЦИК Галина Катющенко. Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова рассказала, что в регионе проголосовало 15,31% от общего списка избирателей. Также, по ее словам, явных нарушений зафиксировано не было.
23 сентября на территории ДНР, ЛНР, а также на части контролируемых РФ территорий Херсонской и Запорожской областей Украины начались референдумы, о подготовке к проведению которых их представители сообщили 19 сентября. Голосование по вопросу о присоединении к России будет многодневным и пройдет до 27 сентября.