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Явка на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках превысила 20%

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Явка на референдумах о присоединении к России в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) по итогам первого дня голосования превысила 20%, сообщили «РИА Новости».

В ДНР явка достигла 23,64%. По словам председателя ЦИК ЛНР Елены Кравченко, в республике по состоянию на 20:00 мск проголосовало 21,97%, или 298 900 человек. В Алчевске и Северодонецке голосование было прекращено досрочно из-за угрозы обстрелов.

В Запорожской области по итогам первого дня явка составила 20,52%, сообщила глава местного ЦИК Галина Катющенко. Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова рассказала, что в регионе проголосовало 15,31% от общего списка избирателей. Также, по ее словам, явных нарушений зафиксировано не было.

23 сентября на территории ДНР, ЛНР, а также на части контролируемых РФ территорий Херсонской и Запорожской областей Украины начались референдумы, о подготовке к проведению которых их представители сообщили 19 сентября. Голосование по вопросу о присоединении к России будет многодневным и пройдет до 27 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных