Кадыров призвал оставить на посту 50% российских силовиков
Штат сотрудников силовых ведомств, а также МЧС, СК, прокуратуры и других служб можно сократить в два раза, 2,5 млн человек «снесут любую западную армию», заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
У России помимо резервистов остается «колоссальный» штат сотрудников с хорошей физической подготовкой и навыками владения оружием, отметил Кадыров. Он уточнил, что речь идет о работниках МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратуры и СК.
«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — написал Кадыров.
Глава Чечни назвал уклоняющихся от призыва мужчин «жалким зрелищем» и «балластом», который не принесет пользы.
«Пусть убегают, а в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание. Этим мы и сильны», — заявил Кадыров.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября назвал данные об ажиотаже в аэропортах на фоне объявления в России частичной мобилизации сильно преувеличенными.