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Кадыров призвал оставить на посту 50% российских силовиков

Ведомости

Штат сотрудников силовых ведомств, а также МЧС, СК, прокуратуры и других служб можно сократить в два раза, 2,5 млн человек «снесут любую западную армию», заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

У России помимо резервистов остается «колоссальный» штат сотрудников с хорошей физической подготовкой и навыками владения оружием, отметил Кадыров. Он уточнил, что речь идет о работниках МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратуры и СК.

«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — написал Кадыров.

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Глава Чечни назвал уклоняющихся от призыва мужчин «жалким зрелищем» и «балластом», который не принесет пользы. 

«Пусть убегают, а в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание. Этим мы и сильны», — заявил Кадыров.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября назвал данные об ажиотаже в аэропортах на фоне объявления в России частичной мобилизации сильно преувеличенными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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