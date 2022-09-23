Минцифры готовит перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации

В ведомстве пообещали подготовить рекомендуемый список по каждому отраслевому направлению и опубликовать его не позднее 26 сентября. Также Минцифры совместно с Минобороны прорабатывает форму подачи работодателем списка сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации, она будет доступна со следующей недели на сайте Госуслуг. Тем, кто получил повестку до публикации формы, в министерстве порекомендовали действовать по ранее опубликованным инструкциям для сотрудников IT-сферы, телекома и медиа.