Минцифры готовит перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Минцифры России подготовит перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации, сообщается в Telegram-канале министерства.
В ведомстве пообещали подготовить рекомендуемый список по каждому отраслевому направлению и опубликовать его не позднее 26 сентября. Также Минцифры совместно с Минобороны прорабатывает форму подачи работодателем списка сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации, она будет доступна со следующей недели на сайте Госуслуг. Тем, кто получил повестку до публикации формы, в министерстве порекомендовали действовать по ранее опубликованным инструкциям для сотрудников IT-сферы, телекома и медиа.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Он отметил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
Ранее сообщалось, что отсрочку от военной службы смогут получить работники оборонных предприятий, граждане, негодные по состоянию здоровья, кормильцы многодетных семей и др. Также призыв не коснется сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков.
При этом российские студенты заочной формы обучения могут быть призваны по частичной мобилизации.