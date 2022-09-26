Япония ограничила экспорт связанных с химоружием товаров в Россию

На прошлой неделе глава японского МИД Ёсимаси Хаяси анонсировал введение новых антироссийских санкций, которые затронут оборонный и военный сектор. Ранее Япония уже запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. К настоящему моменту в Россию также нельзя вывозить высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, а также высокоэффективные солнечные батареи для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии.