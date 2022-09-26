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Политика

Япония ограничила экспорт связанных с химоружием товаров в Россию

Ведомости

Япония приняла решение расширить санкции в отношении России. В частности, под новые ограничения попал экспорт товаров и материалов, «связанных с химическим оружием». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте министерства экономики промышленности и торговли Японии.

«Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету на внешнеторговые операции следующего характера: введение запрета на экспорт в Российскую Федерацию товаров, связанных с химическим оружием», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).

Кроме того, был также расширен список российских компаний, которые попадают под ограничения Японии. В новую редакцию перечня вошли АО «Мосэлектронпроект» («дочка» ОАО «Российская электроника»), НПО «Эталон», АО «Информакустика» (входит в «Ростех»), Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (ИТЭФ), завод «Салют». Также под санкции попало одно частное лицо. Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине Япония ввела санкции против 287 российских компаний и организаций.

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На прошлой неделе глава японского МИД Ёсимаси Хаяси анонсировал введение новых антироссийских санкций, которые затронут оборонный и военный сектор. Ранее Япония уже запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. К настоящему моменту в Россию также нельзя вывозить высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, а также высокоэффективные солнечные батареи для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии.

Такое решение было принято на фоне проводящихся сейчас референдумов по вопросу о присоединении территорий Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей к России. Голосование завершится 27 сентября, а на следующий день, 28 сентября, будет объявлены первые итоги референдума.

Европейский власти резко раскритиковали это решение. В частности, в Германии и Великобритании уже сообщили, что не признают результаты голосования. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на поддержку референдумов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных