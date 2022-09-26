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МИД Белоруссии: республике пока не нужны российские военные базы

Ведомости

Белоруссия, учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, пока не нуждается в размещении российских военных баз на своей территории, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

«На данный момент с учетом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в данном случае российских военных баз на территории Белоруссии», — отметил Макей (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, у Москвы и Минска создана совместная группировка войск, существуют совместные тренировки, планы по проведению совместных учений. Он отметил, что российская сторона давно заявила, что нападение или «какие-то поползновения» против Белоруссии будут рассматриваться как нападение на Союзное государство.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс разместит дополнительные силы на восточной границе. В конце августа стало известно, что ВВС США разместили на территории Польши уже 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor для увеличения обороноспособности региона и усиления миссии НАТО. F-22 Raptor никогда не продавался ни в одну другую страну. Их было выпущено всего 180 штук. Их первоочередная задача — получение и удержание контроля над воздушным пространством противника.

В рамках саммита, который проходил в Мадриде с 28 по 30 июня, НАТО утвердило новую стратегическую концепцию, которая принимается примерно раз в десять лет. Документ признал Россию «прямой угрозой» безопасности стран альянса после начала спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных