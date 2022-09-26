МИД Белоруссии: республике пока не нужны российские военные базы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс разместит дополнительные силы на восточной границе. В конце августа стало известно, что ВВС США разместили на территории Польши уже 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor для увеличения обороноспособности региона и усиления миссии НАТО. F-22 Raptor никогда не продавался ни в одну другую страну. Их было выпущено всего 180 штук. Их первоочередная задача — получение и удержание контроля над воздушным пространством противника.