МИД Белоруссии: республике пока не нужны российские военные базы
Белоруссия, учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, пока не нуждается в размещении российских военных баз на своей территории, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
«На данный момент с учетом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в данном случае российских военных баз на территории Белоруссии», — отметил Макей (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, у Москвы и Минска создана совместная группировка войск, существуют совместные тренировки, планы по проведению совместных учений. Он отметил, что российская сторона давно заявила, что нападение или «какие-то поползновения» против Белоруссии будут рассматриваться как нападение на Союзное государство.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс разместит дополнительные силы на восточной границе. В конце августа стало известно, что ВВС США разместили на территории Польши уже 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor для увеличения обороноспособности региона и усиления миссии НАТО. F-22 Raptor никогда не продавался ни в одну другую страну. Их было выпущено всего 180 штук. Их первоочередная задача — получение и удержание контроля над воздушным пространством противника.
В рамках саммита, который проходил в Мадриде с 28 по 30 июня, НАТО утвердило новую стратегическую концепцию, которая принимается примерно раз в десять лет. Документ признал Россию «прямой угрозой» безопасности стран альянса после начала спецоперации.
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