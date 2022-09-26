Задержанный консул Японии во Владивостоке признал вину в нарушении законодательства
Задержанный Федеральной службой безопасности (ФСБ) консул генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори признал вину в получении секретных сведений за вознаграждение, сообщили «РИА Новости».
На опубликованном ведомством видео Тацунори утвердительно ответил на вопрос, понимает ли он, что нарушил российское законодательство. «Сейчас понял», – сказал он.
Ранее в ФСБ сообщили, что японский консул был задержан с поличным при получении сведений, которые содержали информацию об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
Тацунори объявлен персоной нон грата, а японской стороне заявлен протест по дипломатическим каналам. Дипломат является консулом по политическим вопросам.
Японский дипломат теперь будет выслан из России в соответствии с положениями Венской конвенции, согласно которым он перестает быть неприкосновенным в случае враждебных действий или нарушения закона. Россия, являясь правопреемником СССР, ратифицировавшего конвенцию 11 февраля 1964 г., также следует ее положениям.