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Задержанный консул Японии во Владивостоке признал вину в нарушении законодательства

Ведомости

Задержанный Федеральной службой безопасности (ФСБ) консул генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори признал вину в получении секретных сведений за вознаграждение, сообщили «РИА Новости».

На опубликованном ведомством видео Тацунори утвердительно ответил на вопрос, понимает ли он, что нарушил российское законодательство. «Сейчас понял», – сказал он.

Ранее в ФСБ сообщили, что японский консул был задержан с поличным при получении сведений, которые содержали информацию об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Тацунори объявлен персоной нон грата, а японской стороне заявлен протест по дипломатическим каналам. Дипломат является консулом по политическим вопросам.

Японский дипломат теперь будет выслан из России в соответствии с положениями Венской конвенции, согласно которым он перестает быть неприкосновенным в случае враждебных действий или нарушения закона. Россия, являясь правопреемником СССР, ратифицировавшего конвенцию 11 февраля 1964 г., также следует ее положениям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных