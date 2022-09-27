Военкома Магаданской области отправили в отставку за ошибки в ходе мобилизации

Омбудсмен Магаданской области Олег Михайлюк заявила, в свою очередь, накануне «РИА Новости», что поступило около 300 жалоб на нарушения в ходе проведения частичной мобилизации. При этом много жалоб связаны с незнанием законодательства, однако есть действительные случаи нарушений, отметила она. В частности, были случаи ошибочной мобилизации единственного родителя одного и более несовершеннолетних детей, а также граждан в преклонном возрасте и с серьезными заболеваниями.