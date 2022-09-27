Военкома Магаданской области отправили в отставку за ошибки в ходе мобилизации
Военного комиссара Магаданской области отправили в отставку из-за ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации, рассказал губернатор Сергей Носов «РИА Новости».
«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом», – сказал он.
Губернатор пояснил, что командование направило на замену уволенному военкому офицера, который смог восстановить работу дезорганизованного военкомата, «поставив все на свои места». Кандидатуру на постоянной основе сейчас подбирают, добавил он.
Накануне Носов сообщил, что власти рассмотрят каждое обращение, поступившее на «горячую линию» по номеру 122 и уполномоченному по правам человека.
«Сейчас исправляем те ошибки, которые были допущены», – заявил он тогда.
Омбудсмен Магаданской области Олег Михайлюк заявила, в свою очередь, накануне «РИА Новости», что поступило около 300 жалоб на нарушения в ходе проведения частичной мобилизации. При этом много жалоб связаны с незнанием законодательства, однако есть действительные случаи нарушений, отметила она. В частности, были случаи ошибочной мобилизации единственного родителя одного и более несовершеннолетних детей, а также граждан в преклонном возрасте и с серьезными заболеваниями.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса